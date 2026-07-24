"المهمة الخاصة".. يورجن كلوب يتولى تدريب منتخب ألمانيا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني تعيين يورجن كلوب مديرا فنيا لـ منتخب ألمانيا خلفا لـ يوليان ناجلسمان.

وسيتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا حتى كأس العالم 2030.

ويأتي ذلك عقب استقالة ناجلسمان من منصبه بعد توديع كأس العالم 2026 من دور الـ 32 على يد باراجواي بركلات الترجيح.

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وسينضم كل من بيتر كراويتز، وببب ليندرز، إلى كلوب كمساعدين للمدرب في الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدما سبق وأن عملا معه في ليفربول.

وسيتواجد أيضا سفين بيندر في الجهاز الفني بعد فترات قضاها كمساعد مدرب في دورتموند ومدرب رئيسي في أونترهاخينج.

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وقال كلوب لموقع الاتحاد الألماني: "يستطيع المنتخب الوطني أن يوحدنا نحن الألمان كما لا يستطيع أي شيء آخر تقريبا. وهذا تحديدا ما يجعل هذه المهمة مميزة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "أنا ممتن لكل ما اكتسبته من خبرة وتعلمته في رد بول خلال العام ونصف العام الماضيين، وللانفتاح الذي جعل هذا الاتفاق ممكنا".

وأكمل "الآن أتطلع إلى هذه المهمة الخاصة في كرة القدم الألمانية، والتي سنخوضها معا بتواضع وصبر: بناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض، ويستمتع بكرة القدم، ويستطيع شعبنا أن يلتف حوله بكل ثقة".

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ومن جانبه صرّح بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: "يُجسد كلوب، كغيره من المدربين، الشغف والمصداقية والقدرة على إلهام الآخرين".

وكشف "بعد استقالة ناجلسمان، كان خيارنا كلوب الأمثل لتدريب المنتخب. ولذلك سعينا جاهدين لضمه".

وسيبدأ كلوب مهمته التدريبية بـ 4 مباريات خلال التوقف الدولي المقبل في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وستكون المباراة الأولى ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر، ثم يعقبها لقاء اليونان يوم 27 من نفس الشهر لتكون أول مباراة لكلوب في ألمانيا، ثم سيلتقي صربيا يوم 1 أكتوبر وأخيرا اليونان يوم 4 أكتوبر.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلسمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقارير.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

ويعود كلوب للتدريب من جديد بعد تجربة طويلة في ليفربول توج خلالها بكل الألقاب الممكنة في مسيرة امتدت 9 سنوات.

يورجن كلوب ألمانيا
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