مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فتح نظام تراخيص كاف لـ 8 أندية محلية

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 14:16

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري إخطار 8 فرق بفتح نظام التراخيص على منصة الاتحاد الإفريقي (كاف) لرفع المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات منح الرخصة للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل.

ومن المنتظر انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غدا السبت 25 يوليو للحصول على الرخصة للمشاركة قاريا الموسم المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأندية التي تم إخطارها تشمل الأندية السبعة الأولى وفق الترتيب النهائي للدوري، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس مصر، مع منحها مهلة تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدا السبت لاستكمال تحميل جميع المستندات المطلوبة".

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الأندية هي: الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري وسموحة وإنبي التي احتلت الـ 7 مراكز الأولى في ترتيب الدوري وزد وصيف كأس مصر الموسم الماضي.

وأضاف "الاتحاد طلب من الأندية تقديم ردود ومستندات بشأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من لجنة أوضاع اللاعبين والجهات القضائية المختصة بالاتحاد الدولي (فيفا)، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مع إرفاق ما يثبت أي إجراءات قانونية اتخذها النادي، بما في ذلك الطعون أو الاستئنافات المقدمة بشأن تلك الأحكام، وذلك ضمن متطلبات نظام التراخيص المعتمد من الاتحاد الإفريقي".

وسبق أن كشف هشام نصر نائب رئيس النادي عبر التطبيق: "الزمالك أنهى جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الأفريقية وأغلقنا ملفي أولكساندريا ونداي". (طالع التفاصيل)

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