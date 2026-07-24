بعد 17 عاما.. نيكولاس أوتاميندي يعتزل اللعب دوليا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

احتفال نيكولاس أوتاميندي بالتتويج - الأرجنتين - فرنسا

أعلن نيكولاس أوتاميندي اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة.

وتواجد المدافع المخضرم البالغ 38 عاما في كأس العالم 2026 وشارك كبديل في النهائي الذي خسره التانجو ضد إسبانيا بهدف دون رد.

وانضم أوتاميندي إلى منتخب الأرجنتين لأول مرة في 2009 ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة بقميص التانجو.

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وكتب المدافع المخضرم عبر حسابه على إنستجرام:

اليوم أكتب أصعب الكلمات في مسيرتي الكروية.

حلمت بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني منذ نعومة أظفاري؛ لقد كان أعظم شرف منحته لي كرة القدم. دافعت عنه بكل جوارحي، بكل فخر، وبمسؤولية إدراكي لمعناه لدى ملايين الأرجنتينيين.

قدّر لي القدر أن تكون مباراتي الأخيرة نهائي كأس العالم. لم تكن النتيجة التي تمنيناها، لكنني أغادر مرفوع الرأس، وأعلم أن الفريق بذل كل ما في وسعه حتى اللحظة الأخيرة.

أودعكم براحة بال بعد أن بذلت كل ما أملك في الملعب. لم أدخر جهدا، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أتوقف عن الشعور بأن هذا القميص هو أعظم شرف في حياتي.

شكرا للجماهير الأرجنتينية. شكرا لكم على حبكم غير المشروط، على كل علم، على كل أغنية، على وقوفكم بجانبنا في السراء والضراء. في كل مرة يعزف فيها النشيد الوطني، كنتم تشعروننا بأننا لسنا مجرد 11 لاعبا، بل ملايين يدافعون عن الحلم نفسه.

شكرا لعائلتي. كانوا ملجئي في كل سقطة، وقوتي في كل تحد. تحملوا المسافات، والغياب، والدموع، والإحباطات. لم أسلك هذا الدرب وحدي قط؛ بل خطونا كل خطوة معا.

وإلى كل من يرتدي هذا القميص اليوم، أود أن أقول من صميم قلبي: لا تتوقفوا عن الإيمان. ستواجهون ضربات تبدو مستحيلة التجاوز، لكن هذا القميص يُكافئ دائما من يدافع عنه بتواضع وتضحية وحب. ارفعوا رؤوسكم عاليا، وواصلوا الكفاح، ولا تدعوا الهزيمة تسرق أملكم. أنا على يقين بأن الفصل القادم من قصتنا سيكون فصلكم.

اليوم أودع المنتخب الأرجنتيني، ولكن بفخر عظيم لتمثيلي بلادي. لأن الألقاب جزء من التاريخ، أما حب هذه الألوان فيبقى خالدا.

شكرا لكي يا أرجنتين. شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي لتحقيق حلمي بأن أصبح بطلا للعالم وأن أرتدي أجمل قميص في العالم.

وداعا لمنتخب الوطني.

وانضم أوتاميندي إلى منتخب الأرجنتين لأول مرة في 2009 ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة بقميص التانجو.

وبدأ أوتاميندي مسيرته الدولية على يد دييجو مارادونا في مباراة ودية أمام بنما في مارس 2009.

وسجل المدافع البالغ 38 عاما 8 أهداف آخرها في ودية ضد زامبيا وصنع 3.

وشارك أوتاميندي في 21 مباراة بكأس العالم منذ 2010 وحتى 2026 وتوج بلقب 2022.

كما فاز بألقاب كوبا أمريكا 2021 و2024 وفيناليمسا 2023.

وانضم أوتاميندي مؤخرا لصفوف ريفر بليت الأرجنتيني في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع بنفيكا البرتغالي.

وارتدى أوتاميندي قمصان فرق فيليز وبورتو وأتلتيكو مينيرو وفالنسيا ومانشستر سيتي وبنفيكا.

الأرجنتين كأس العالم نيكولاس أوتاميندي
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