ذا أثليتك: تشيلسي على أعتاب ضم لاكروا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

ماكسينس لاكروا - مدافع كريستال بالاس ومنتخب فرنسا

اقترب تشيلسي الإنجليزي من ضم الفرنسي ماكسينس لاكروا من كريستال بالاس.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الصفقة ستكلف خزائن البلوز 52 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقع اللاعب البالغ 26 عاما على عقود انتقاله حتى صيف 2032.

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ومن المنتظر أن يجري الفرنسي الكشف الطبي اليوم الجمعة للانضمام لتشيلسي.

وخاض لاكروا 55 مباراة الموسم الماضي مع بالاس وسجل 3 أهداف وصنع 3، وساهك في تتويج الفريق بلقبه الأوروبي الأول بحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

كما تواجد في قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 والتي أنهت البطولة في المركز الرابع.

وانضم لاكروا من فولفسبورج لبالاس في صيف 2024 مقابل 18 مليون يورو ومنذ ذلك الحين شارك في 98 مباراة.

وسينضم لاكروا لمجموعة كبيرة من المدافعين في تشيلسي تضم بينوا بادياشيلي وتوسين أدارابويو وويسلي فوفونا وتريفوه تشالوباه ومامادو سار.

وضم تشيلسي حنة الآن كل من مورجان روجرز من أستون فيلا مقابل 138 مليون يورو، وماركو باليسترا من أتالانتا مقابل 57 مليون يورو وجيوفاني كيوندا من سبورتنج لشبونة مقابل 50 مليون يورو.

ويقود الفريق فنيا للموسم المقبل تشابي ألونسو في تجربته الثالثة التدريبية بعد باير ليفركوزن وريال مدريد.

تشيلسي لاكروا الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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