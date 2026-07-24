مواعيد مباريات الجمعة 24 يوليو 2026.. لقاءات ودية عربية ومانشستر يونايتد

تتواصل استعدادات الأندية العربية والأوروبية للموسم الجديد.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

تعرف على مباريات اليوم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

مباريات ودية

يلتقي أهلي جدة في الثانية عشر والنصف ظهرا مع فيتوريا جيماريش البرتغالي في مباراة مذاعة عبر قناة STC tv.

وفي السابعة مساءً يلتقي الهلال السعودي مع صنداونز الجنوب إفريقي ضمن ثاني تجاربه الودية بمعسكره في النمسا.

وفي نفس التوقيت يواجه مانشستر يونايتد ضيفه روزنبرج السويدي في لقاء ودي يذاع على قناة النادي الإنجليزي.

وأخيرا يلتقي جالاتاسراي التركي مع مونزا الإيطالي في التاسعة مساءً.