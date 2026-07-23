موسيماني يوضح موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 17:48

كتب : FilGoal

رد فعل موسيماني عقب إهدار صلاح محسن انفرادا أمام إنبي

أوضح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق موقفه من الترشح لتدريب منتخب جنوب إفريقيا في الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار هوجو بروس في قيادة منتخب جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات للصحفيين: "الأنباء التي ربطتني بتدريب منتخب جنوب إفريقيا؟ لا أعرف متى ينتهي عقد المدرب هوجو بروس. وهل المنصب متاح أم لا؟".

أخبار متعلقة:
منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن رغم الـ3 هزائم في كأس العالم.. العراق يحاول تمديد عقد مدربه جراهام أرنولد كاف يفتح باب التنافس على حقوق رعاية وبث 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا مدافع السنغال ينضم إلى الفيصلي السعودي

وأضاف "لكنني أعلم أن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم تحدث مع الكثير منا بشأن تولي المهمة ضمن خطة تعاقب المدربين: ماذا تريد؟ ماذا ستفعل؟ ما خطتك؟ كيف نأخذ المنتخب إلى مستوى أفضل؟".

وينتهي عقد المدرب الحالي للمنتخب هوجو بروس بنهاية هذا الشهر، دون وجود وضوح بشأن ما إذا كان سيتم تجديد عقده أو سيتجه الاتحاد للتعاقد مع مدرب جديد.

وكان المدرب البلجيكي، الذي قاد المنتخب إلى المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد غياب دام 16 عاماً، قد أثار الجدل مؤخراً في بلاده بعدما صرح بأنه لن يعود لقيادة الأولاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير جنوب إفريقية أن موسيماني هو الاسم الأبرز لخلافة بروس في حال رحيله.

سبق أن تولى بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و2012.

ومنذ ذلك الحين حقق نجاحات كبيرة على مستوى القارة مع الأندية، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ البلاد.

بيتسو موسيماني جنوب إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
كاف يفتح باب التنافس على حقوق رعاية وبث 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا اتحاد الكرة يوضح آلية عمل لجنة تراخيص الأندية.. ويلزم الأندية بفتح حساب بنكي مستقل فاردي: كانتي أراد تمثيل منتخب مالي بدلا من فرنسا تقرير: كاف يناقش مقترحات زيادة منتخبات أمم إفريقيا وأندية دوري الأبطال الأحد المقبل الأكثر خوضا للمباريات.. عيسى ماندي يعلن اعتزاله اللعب بقميص منتخب الجزائر أبرزهم السنغال وكوريا الجنوبية.. 4 منتخبات تتصارع على رينار مدرب النصر السعودي السابق الأقرب لتدريب الوداد موتسيبي: قرار المحكمة بشأن نهائي المغرب والسنغال سيطبق على الجميع
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع الأوغندي سيماكولا 9 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني يوضح موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن 29 دقيقة | آسيا
الصفقات مستمرة.. دجلة يضم سليمان من الأولمبي 45 دقيقة | الدوري المصري
أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف لماذا لا يستطيع الزمالك ضم صفقات جديدة رغم حل قضايا فيفا ساعة | الدوري المصري
رغم الـ3 هزائم في كأس العالم.. العراق يحاول تمديد عقد مدربه جراهام أرنولد ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش