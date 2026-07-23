موسيماني يوضح موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

أوضح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق موقفه من الترشح لتدريب منتخب جنوب إفريقيا في الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار هوجو بروس في قيادة منتخب جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات للصحفيين: "الأنباء التي ربطتني بتدريب منتخب جنوب إفريقيا؟ لا أعرف متى ينتهي عقد المدرب هوجو بروس. وهل المنصب متاح أم لا؟".

وأضاف "لكنني أعلم أن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم تحدث مع الكثير منا بشأن تولي المهمة ضمن خطة تعاقب المدربين: ماذا تريد؟ ماذا ستفعل؟ ما خطتك؟ كيف نأخذ المنتخب إلى مستوى أفضل؟".

وينتهي عقد المدرب الحالي للمنتخب هوجو بروس بنهاية هذا الشهر، دون وجود وضوح بشأن ما إذا كان سيتم تجديد عقده أو سيتجه الاتحاد للتعاقد مع مدرب جديد.

وكان المدرب البلجيكي، الذي قاد المنتخب إلى المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد غياب دام 16 عاماً، قد أثار الجدل مؤخراً في بلاده بعدما صرح بأنه لن يعود لقيادة الأولاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير جنوب إفريقية أن موسيماني هو الاسم الأبرز لخلافة بروس في حال رحيله.

سبق أن تولى بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و2012.

ومنذ ذلك الحين حقق نجاحات كبيرة على مستوى القارة مع الأندية، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ البلاد.