الصفقات مستمرة.. دجلة يضم سليمان من الأولمبي

الخميس، 23 يوليه 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

محمد سليمان - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة ضم محمد سليمان قادما من الأولمبي.

الجناح البالغ 22 عاما سيخوض تجربته الأولى في الدوري المصري بقميص الغزلان.

وقال سليمان عقب توقيعه: "سعيد جدًا بالانضمام إلى وادي دجلة وأتطلع لبدء هذه التجربة الجديدة وتقديم أفضل ما لدي مع الفريق".

وأصبح سليمان ثاني صفقات دجلة بعد ضم محمود عبد الحليم "حليمو". (طالع التفاصيل)

وصعّد النادي كل من آسر هاني ومحمد عبد الكريم وأحمد حُزين وأحمد أشرف بعد توقيع الرباعي على عقود احترافية مع الفريق الأول لدجلة.

ورحل عن الفريق كل من هشام محمد ومحمود طلعت وحسن حطاب، كما أعلن الكرواتي دانييل ميشكيتش اعتزاله.

وبدأ النادي استعداداته للموسم الجديد بالفوز على غزل المحلة وديا بنتيجة 3-2.

وكان وادي دجلة قد صعد للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي والذي أنهاه بصدارة مجموعة تفادي الهبوط.

كما حل ثالثا في بطولة كأس عاصمة مصر في مشاركته الأولى تحت قيادة محمد الشيخ المدير الفني.

محمد سليمان وادي دجلة الأولمبي
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