الصفقة الأولى.. وادي دجلة يضم حليمو

الخميس، 23 يوليه 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

حليمو - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة ضم محمود عبد الحليم "حليمو" قادما من فاركو.

وأصبح لاعب الوسط البالغ 31 عاما أولى صفقات الأصفر والأسود الصيفية.

وقال اللاعب عقب انضمامه: "سعيد للغاية بهذه الخطوة، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أقدم الإضافة التي ينتظرها منى الجميع، وأن أساهم مع الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل".

وسبق أن ارتدى "حليمو" قمصان فرق النجوم وسموحة والمقاولون العرب وفاركو.

وخاض المخضرم خلال مسيرته 139 مباراة في الدوري المصري ساهم خلالها بـ 13 هدفا بتسجيل 8 أهداف وصناعة 5.

وصعّد النادي كل من آسر هاني ومحمد عبد الكريم وأحمد حُزين وأحمد أشرف بعد توقيع الرباعي على عقود احترافية مع الفريق الأول لدجلة.

ورحل عن الفريق كل من هشام محمد ومحمود طلعت وحسن حطاب، كما أعلن الكرواتي دانييل ميشكيتش اعتزاله.

وبدأ النادي استعداداته للموسم الجديد بالفوز على غزل المحلة وديا بنتيجة 3-2.

وكان وادي دجلة قد صعد للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي والذي أنهاه بصدارة مجموعة تفادي الهبوط.

كما حل ثالثا في بطولة كأس عاصمة مصر في مشاركته الأولى تحت قيادة محمد الشيخ المدير الفني.

من هو حليمو؟

شارك "حليمو" مع النجوم في موسمه الوحيد بالدوري ومن ثم انضم لسموحة في 2019 بطلب من حسام حسن المدير الفني للفريق حينها.

ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك قبل أن ينتقل لسموحة، وكذلك فيوتشر في صيف 2021 مع صعود الفريق.

تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أبريل 2022 خلال مباراة الجونة في الدوري.

صرّح حليمو من قبل: "دائما أشاهد مقاطع فيديو لحسام غالي وأحاول التعلم منه، تعلمت منه الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف، وقدرته على رؤية مساحات الملعب بشكل مختلف ودقيق".

حليمو وادي دجلة الدوري المصري
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