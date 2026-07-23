خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن

الخميس، 23 يوليه 2026 - 16:18

كتب : محمد جمال

حسام حسن - المدير الفني لـ منتخب مصر

وافقت رابطة الأندية على طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدير الفني للفراعنة طلب من الرابطة إقامة 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق معسكر شهر سبتمبر المقبل، وهو ما وافقت الرابطة على تطبيقه.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري المصري يوم 20 أغسطس المقبل كما كشف FilGoal.com من قبل، ومن المقرر إقامة القرعة في الأسبوع الأول من أغسطس.

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وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر وتنتهي في 6 أكتوبر ويخوض خلالها المنتخب 4 مباريات، بنظامها الجديد الذي يُطبق لأول مرة بدمج توقفي سبتمبر وأكتوبر سويا.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 ستكونا ضد أنجولا وجنوب السودان، بالإضافة لمباراتين وديتين.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين في التصفيات في شهر نوفمبر 2026، ويختتم مشواره في التصفيات شهر مارس 2027.

وسبق أن كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الاتفاق مع الاتحاد المغربي على خوض مواجهة ودية بين مصر والمغرب.

واختتم منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين 3-2.

وتقام بطولة كأس إفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا ين شهري يونيو ويوليو 2027.

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