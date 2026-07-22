مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق على مواجهة المغرب وديا

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الاتفاق مع الاتحاد المغربي على خوض مواجهة ودية بين مصر والمغرب.

وأشارت تقارير صحفية مغربية لإمكانية إقامة مباراة ودية بين مصر والمغرب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com :لا صحة لما يتردد عن وجود اتفاق بشأن إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والمغرب حتى الآن".

وأضاف "اتحاد الكرة ينتظر مناقشة حسام حسن في تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة بعد انتهاء إجازته".

واختتم منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين 3-2.

فيما ودع منتخب المغرب كأس العالم بالخسارة من فرنسا 2-0 في ربع النهائي.

ويستعد المنتخبين لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا 2027.

وتقام بطولة كأس إفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا ين شهري يونيو ويوليو 2027.