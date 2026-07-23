"أحتاج لبعض الوقت لأستوعب الأمر".. تزوليس ينضم إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم كريستوس تزوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت أرسنال 40 مليون يورو بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وسيرتدي اللاعب اليوناني الذي يشغل مركز الجناح القميص رقم 17.

وقال أندريا بيرتا المدير الرياضي لأرسنال: "يسعدنا إتمام صفقة التعاقد مع كريستوس تزوليس، فهو لاعب هجومي متعدد الاستخدامات للغاية، يلعب بشكل طبيعي على الجانب الأيسر ولكنه يجيد اللعب في جميع أنحاء خط الهجوم. إنه مهاجم ممتاز بكلتا قدميه، ويتألق في المساحات الضيقة، ويمتلك قدرة فنية رائعة."

من جانبه قال اللاعب عبر موقع النادي الرسمي: "أحتاج لبعض الوقت لأستوعب الأمر، على ما أعتقد! إنه لأمر مذهل حقاً أن أوقع مع نادٍ كبير كهذا، بطل إنجلترا. أنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من هذا الفريق للموسم المقبل".

وأضاف "أنا لاعب مباشر، أسعى لتسجيل الأهداف أو صناعتها. هذه هي وجهة نظري كمهاجم، كجناح. لديّ رغبة دائمة في التسجيل أو تقديم التمريرة الحاسمة لزملائي. وأستطيع القول إنني أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، حتى في الجانب الدفاعي".

وحاز اللاعب البالغ 24 عاما على جائزة أفضل لاعب في اليونان العام الماضي بعد موسم استثنائي مع بروج سجل خلاله 22 هدفًا، وصنع 29 هدفًا مساهما في حصد الفريق للقب الدوري البلجيكي.

Energy. Instinct. End product. Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

ويقدم كريستوس مستويات مميزة مع الفريق البلجيكي، إذ سجل 43 هدفًا وصنع 45 في 104 مباريات.

وفي الموسم الماضي، لعب الجناح اليوناني 52 مباراة مع بروج بمختلف المسابقات، وسجل 22 هدفا وصنع 29.

على الصعيد الدولي، شارك تزوليس في 34 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وسجل 9 أهداف.

ويأتي انضمام اللاعب اليوناني لتعويض رحيل لياندرو تروسارد لصفوف بشكتاش التركي.

وأصبح تزوليس ثاني صفقات أرسنال الصيف الجاري تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد ضم إيلان ميلييه حارس ليدز يونايتد.

كما فعّل النادي بند شراء الإكوادوري بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو.

ويستعد أرسنال للقاء مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس المقبل في درع المجتمع ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي يوم 21 أغسطس.