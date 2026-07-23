كاف يفتح باب التنافس على حقوق رعاية وبث 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 15:03

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2025

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة لتقديم العطاءات الخاصة بالحقوق التجارية العالمية لبطولات كأس الأمم الإفريقية 2028 و2032 و2036.

وتشمل حقوق البث الإعلامي والتلفزيوني والرعاية، حسب بيان كاف.

وأوضح كاف، في بيان نشره يوم الخميس أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأشار الاتحاد إلى أن كأس الأمم الإفريقية تُعد أكبر حدث رياضي في القارة وأسرع بطولات المنتخبات نموًا على مستوى العالم، إذ جذبت نسخة 2025 في المغرب أكثر من 3.2 مليار مشاهدة تلفزيونية و6 مليارات مشاهدة رقمية، لتصبح ثالث أكبر بطولة للمنتخبات عالميًا بعد كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وأكد كاف أن طرح الحقوق التجارية يهدف إلى اختيار شريك مبتكر يسهم في فتح آفاق جديدة للإيرادات، وزيادة الانتشار العالمي، وتعزيز القيمة التجارية للبطولة.

كما كشف أن نسخة المغرب 2025 حققت نموًا بنسبة 95% في الإيرادات التجارية، ما يعكس تزايد شعبية البطولة وثقة الرعاة في كرة القدم الإفريقية.

وسيعمل الشريك الفائز بالعطاء بالتعاون مع كاف على تطوير منظومة عالمية لتسويق وبيع حقوق البث والرعاية والأصول التسويقية، بما يضمن الاستدامة والنمو على المدى الطويل لكرة القدم الإفريقية.

وتشمل الدعوة الحقوق التجارية لبطولات كأس الأمم الإفريقية للأعوام: 2028 و2032 و2036.

كاف كأس أمم إفريقيا
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