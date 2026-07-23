ذا أثليتك: دوكو وخوسانوف يوافقان على التجديد مع مانشستر سيتي

وافق جيريمي دوكو وعبد القادر خوسانوف على التجديد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2031.

يأتي ذلك بعدما جدد فيل فودين عقده حتى 2030 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" إلى أن الأوزبكي خوسانوف أصبح عنصرا أساسيا في دفاع سيتي في ظل إصابات روبن دياش ويوشكو جفارديول.

صاحب الـ 22 عاما انضم من لانس في يناير 2025 بعقد حتى 2029.

ومنذ ذلك الحين خاض 37 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا وساهم في التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويمتد تعاقد دوكو البالغ 24 عاما مع سيتي حتى صيف 2028 بعدما انضم منذ 3 سنوات من رين الفرنسي.

وشارك الجناح البلجيكي في 131 مباراة سجل 22 هدفا وصنع 34 في جميع المسابقات وتوج بـ 4 ألقاب متنوعة.

يذكر أن مانشستر سيتر ضم إليوت أندرسون قادما من نوتنجهام فورست في صفقة قياسية كلفت النادي 135 مليون يورو.

وتولى الإيطالي إنزو ماريسكا تدريب سيتي عقب رحيل بيب جوارديولا بنهاية الموسم الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال يوم 16 أغسطس المقبل في درع المجتمع قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويبدأ سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 23 أغسطس بلقاء بورنموث في الجولة الأولى.