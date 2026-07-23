ليفاندوفسكي يتعثر في ظهوره الأول مع شيكاغو فاير بأقدام لويس سواريز

تفوق لويس سواريز هداف إنتر ميامي على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم شيكاغو فاير الجديد في ظهوره الأول بـ الدوري الأمريكي.

وتأجل ظهور ليفاندوفسكي الأول مع شيكاغو فاير بسبب سوء جودة الهواء. (طالع التفاصيل)

وجاء الظهور الأول للنجم البولندي على ملعب إنتر ميامي الجديد في غياب ليونيل ميسي الذي شارك في نهائي كأس العالم منذ أيام وبمشاركة لويس سواريز.

Welcome to MLS, Robert Lewandowski 🇵🇱 pic.twitter.com/xVLCptLPwY — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2026

وتقدم فاير بالهدف الأول مستفيدا من هدف عكسي في الدقيقة 18، وأدرك لويس سواريز التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تقدم ميامي بالهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق سواريز أيضا.

ووصل سواريز لـ 50 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات مع إنتر ميامي.

واستبدل النجم البولندي في الدقيقة 62 وعوضه الفنلندي روبن لود.

وتعادل شيكاغو فاير بهدف بوسو ديثيجين في الدقيقة 67، وخطف أصحاب الأرض الفوز بهدف في الدقيقة 87 عن طريق بريستون بلامبيك.

الفوز رفع رصيده ميامي لـ 34 نقطة في المركز الثاني من القسم الشرقي من 16 مباراة.

فيما ظل شيكاغو فاير في المركز الثالث برصيد 26 نقطة متكبدا الخسارة الأولى بعد 3 انتصارات متتالية.