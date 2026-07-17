ظهور ليفاندوفسكي الأول في أمريكا يتأجل بسبب "سوء جودة الهواء"

تأجل الظهور الأول لـ روبرت ليفاندوفسكي لاعب شيكاغو فاير الأمريكي بسبب "سوء جودة الهواء".

وجاء ذلك بعدما وصل مؤشر جودة الهواء إلى أسوأ مستوى بسبب الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية.

وجاء بيان النادي

أعلن نادي شيكاغو فاير تأجيل مباراته المقررة الليلة ضد نادي فانكوفر وايتكابس على ملعب سولدير فيلد إلى يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك بسبب تلوث الهواء في منطقة شيكاغو نتيجة دخان حرائق الغابات.

كما تم تأجيل الحفل الموسيقي الذي سيُقام بعد المباراة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وقد اتُخذ هذا القرار مع إيلاء الأولوية القصوى لصحة وسلامة الجماهير واللاعبين والطاقم الفني والإداري وجميع العاملين في الفعالية.

توصل النادي إلى هذا القرار بالتشاور الوثيق مع خبراء الصحة المحليين، ودوري كرة القدم الأمريكي، ونادي فانكوفر وايتكابس، ومدينة شيكاغو.

An update on tonight‘s match against Vancouver. #cf97 pic.twitter.com/tVpBd57Hpz — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 16, 2026

وتعود عجلة الدوري الأمريكي للدوران بدءا من فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للتقارير فإن ليفاندوفسكي وقع على عقد مع الفريق الأمريكي لمدة موسمين.

ورحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بنهاية تعاقده عقب نهاية الموسم.

ويحتل شيكاغو فاير حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.