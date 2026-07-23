تقرير: كاف يناقش مقترحات زيادة منتخبات أمم إفريقيا وأندية دوري الأبطال الأحد المقبل

الخميس، 23 يوليه 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

يعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح يوم الأحد القادم اجتماعا مغلقا بالمغرب بحضور جميع أعضاء المكتب، لمناقشة عدد مقترحات هامة.

وذلك على شرف المباراة الإفتتاحية لكأس أمم إفريقيا للسيدات التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكيني.

وذكر موقع sport7 المغربي أن المكتب التنفيذي لكاف سيناقش عدة مقترحات وملفات.

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أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، كما ستتم مناقشة مقترح زيادة مقاعد مسابقة دوري أبطال إفريقيا بحضور أعضاء لجنة المسابقات التي لها الحق في مناقشة هذا القرار.

يوم الأربعاء، كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مصير طلب مصر بزيادة عدد الأندية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "إذا تلقينا أي طلب ننظر فيه وندرسه وهذا ما فعلناه بطلب مصر بزيادة عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "القرارات من هذا النوع لابد أن يتم اتخاذها من اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي وهي التي تدرس هذا الملف".

وأكمل "أنا أحب الأهلي والزمالك وبيراميدز والوداد وأحب كل الفرق الإفريقية في القارة".

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم"يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

دوري أبطال إفريقيا أمم إفريقيا كاف
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