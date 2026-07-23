بعد 13 عاما.. ريال مدريد يعود للقمصان الخضراء مجددا

عاد لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني لارتداء القميص الأخضر من جديد.

وأعلنت شركة "أديداس" عن قميص ريال مدريد الثاني الاحتياطي لموسم 2026-27.

ووفقا لما جاء في موقع النادي: "يتميز القميص بنقشة هندسية دقيقة تحمل الأحرف الأولى من اسم النادي، ويتضمن ياقة عصرية بحواف بيضاء فاتحة".

more than a jersey. a legacy worn. 🤍✨ introducing the Real Madrid away jersey 26/27, out now. 🔗@adidasfootball pic.twitter.com/Z44KvLuSGl — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 23, 2026

وسيظهر لاعبو ريال مدريد بالقميص الأخضر لأول مرة منذ موسم 2012-13.

وكان القميص الأخضر آنذاك هو الاختيار الثالث للنادي الملكي.

كما ظهر لاعبو ريال مدريد بدرجة أفتح من اللون الأخضر في موسم 2019-2020.

more than a jersey. a legacy worn. 🤍✨​ ​ introducing the Real Madrid FC away jersey 26/27, out now 👉 https://t.co/oyA9WqbOCB pic.twitter.com/8wD8sO3ytC — adidas Football (@adidasfootball) July 23, 2026

ويستعد ريال مدريد لبداية الموسم الجديد بخوض وديتين ضد فيورنتينا الإيطالي يوم 1 أغسطس.

ثم يتبعها بودية أخرى يوم 12 أغسطس ضد ديبورتيفو لاكورونيا العائد من الجديد لكبار الكرة الإسبانية.

ويستهل ريال مدريد موسمه تحت قيادة جوزيه مورينيو العائد في ولاية ثانية بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.