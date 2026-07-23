بعد 13 عاما.. ريال مدريد يعود للقمصان الخضراء مجددا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

القميص الثاني لـ ريال مدريد

عاد لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني لارتداء القميص الأخضر من جديد.

وأعلنت شركة "أديداس" عن قميص ريال مدريد الثاني الاحتياطي لموسم 2026-27.

ووفقا لما جاء في موقع النادي: "يتميز القميص بنقشة هندسية دقيقة تحمل الأحرف الأولى من اسم النادي، ويتضمن ياقة عصرية بحواف بيضاء فاتحة".

وسيظهر لاعبو ريال مدريد بالقميص الأخضر لأول مرة منذ موسم 2012-13.

وكان القميص الأخضر آنذاك هو الاختيار الثالث للنادي الملكي.

2012-2013 Real Madrid Third Green Retro Kit | Nostalgia Retro Kit

كما ظهر لاعبو ريال مدريد بدرجة أفتح من اللون الأخضر في موسم 2019-2020.

ويستعد ريال مدريد لبداية الموسم الجديد بخوض وديتين ضد فيورنتينا الإيطالي يوم 1 أغسطس.

ثم يتبعها بودية أخرى يوم 12 أغسطس ضد ديبورتيفو لاكورونيا العائد من الجديد لكبار الكرة الإسبانية.

ويستهل ريال مدريد موسمه تحت قيادة جوزيه مورينيو العائد في ولاية ثانية بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني قميص ريال مدريد الثاني
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