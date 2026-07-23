مدرب نانت: لا يمكننا الاعتماد على مصطفى محمد

الخميس، 23 يوليه 2026 - 10:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - الصور من موقع نانت

أعلن ميشيل دير زاكاريان المدير الفني لـ نانت الفرنسي أن مصطفى محمد مهاجم الفريق سيتدرب مع الفريق الرديف حتى نهاية سوق الانتقالات.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

عاد مصطفى محمد لتدريبات نانت الفرنسي بعد الانقطاع عن حضور البرنامج التأهيلي استعدادا للموسم الجديد.

وتعادل نانت مع لاروش سور يون أحد أندية الدرجة الثالثة وديا بنتيجة 1-1 وقال المدرب بعدها في تصريحات لوسائل الإعلام: "مصطفى محمد سيواصل برنامجه التأهيلي مع الفريق الرديف حتى نهاية سوق الانتقالات".

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وأتم "لا يمكننا الاعتماد على لاعب يصل بعد 3 أو 4 أسابيع من بداية فترة الإعداد للموسم الجديد".

وانضم مصطفى محمد لمران نانت وخاض تدريبات فردية استعدادا للموسم الجديد.

وكانت صحيفة ليكيب قد أكدت أن نانت لن يترك مصطفى محمد يرحل مجانا: "نانت يشك في أي لدى مصطفى محمد دفاعا خفيا لتغيبه، ولن يتركه يرحل مجانا".

وأضافت ليكيب "لم يحدد نادي نانت حد أدنى لسعر اللاعب، ولم يتلق أي عروض لرحيله".

وأوضحت الصحيفة أن فالديمار كيتا رئيس نادي نانت، كان يفضل مواصفات مصطفى محمد.

ولكن بدأ النادي في عقوبات أولية بإرسال خطاب يومي له لإبلاغه بأنه لن يتقاضى راتبه.

وضم نانت مصطفى محمد قادما من جالاتا سراي مقابل 6.5 مليون يورو.

ويتبقى في عقد مصطفى محمد مع نانت موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2027.

وأتم تقرير ليكيب "في حالة عودة مصطفى محمد سيشارك مع فريق الرديف، ولا توجد نية لدى النادي للتراجع عن الموقف الحالي."

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري الموسم الماضي.

وقال ميشيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لوريان الودية: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، نتصل به وأحيانا لا يجيب".

وخاض مصطفى محمد 136 مباراة مع نانت منذ انضمامه قبل 3 أعوام، وسجل خلالهم 29 هدفا.

وانطلقت فترة إعداد نانت للموسم الجديد، قبل شهر من الآن، يوم 24 يونيو.

مصطفى محمد نانت الفرنسي
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