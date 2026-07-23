مواعيد مباريات الخميس 23 يوليو 2026.. اختبار عموتة الأولى وبشكتاش وبنفيكا في الدوري الأوروبي
الخميس، 23 يوليه 2026 - 10:27
كتب : FilGoal
بدأت الاستعدادات للموسم الجديد من 2026-27 سواء الودية أو الرسمية.
طالع أبرز مباريات ونتائج لقاءات اليوم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ودية الأهلي
يلتقي حسين عموتة المدير الفني لـ الأهلي في الاختبار الودي الأول مع النصر في أولى اللقاءات الودية استعدادا للموسم الجديد.
ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً ولم تُعلن قناة ناقلة له حتى الآن.
تمهيدي الدوري الأوروبي
يلتقي بشكتاش التركي الذي ارتبط اسمه مؤخرا بضم محمد صلاح مع ميتييلاند الدنماركي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي.
وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً على ملعب الفريق التركي.
وفي نفس التوقيت يحل بنفيكا البرتغالي ضيفا على سانت جالين السويسري ضمن أبرز مباريات اليوم.
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