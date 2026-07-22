كان قريبا من المصري.. الكرمة العراقي يحسم صفقة صامويل أمادي
الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 22:16
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي الكرمة العراقي إجراءات التعاقد مع النيجيري صامول أمادي قادما من سيراميكا كليوباترا.
صامويل أمادي
النادي : سموحة
وتألق أمادي مع سموحة اللذي لعب له معارا من سيراميكا كليوباترا خلال الموسمين الماضيين.
وأعلن نادي الكرمة اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع صامويل أمادي.
وكان أمادي قريبا من الانتقال لصفوف المصري لكن الكرمة حسم الصفقة لصالحه. (طالع التفاصيل)
ويضم نادي الكرمة العراقي بين صفوفه أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق.
أمادي انضم إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 قادما من أكوا يونايتد النيجيري.
ولعب أمادي موسمين على سبيل الإعارة لنادي سموحة قبل أن ينتقل لنادي الكرمة العراقي.
وخاض أمادي 29 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا وصنع آخر.
ومع سموحة لعب أمادي 54 مباراة وسجل 8 أهداف في جميع المسابقات.
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