خبر في الجول - المصري يتقدم بعرض لضم أمادي من سيراميكا كليوباترا

الخميس، 02 يوليه 2026 - 03:11

كتب : عمرو نبيل

صامويل أمادي - الزمالك ضد سموحة

قدّم النادي المصري عرضا لـ سيراميكا كليوباترا لضم صامويل أمادي، حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه للموسم المقبل بعدما أنهى الموسم المنقضي خامسا في الدوري المصري وبطلا لكأس عاصمة مصر.

وينتظر المصري رد سيراميكا كليوباترا لحسم التعاقد.

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وقضى اللاعب النيجيري الموسم المنقضي معارا من سيراميكا كليوباترا لسموحة.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن سموحة حاول ضم الجناح الشاب بشكل نهائي من سيراميكا كليوباترا بعد قضى آخر موسمين معارا للموج الأزرق.

وخاض أمادي في موسم 2025-26، 22 مباراة في الدوري وكأس عاصمة مصر سجل خلالها 5 أهداف.

وهز أمادي شباك الأهلي ومودرن سبورت وبيراميدز وكهرباء الإسماعيلية وزد في الموسم الجاري.

وانضم أمادي لصفوف سيراميكا كليوباترا في 2022 وقضى آخر موسمين معارا لصفوف سموحة.

يذكر أن أمادي سبق وأن هز شباك المصري بقميص سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر في الفوز بنتيجة 4-1 في موسم 2023-24.

سموحة المصري سيراميكا كليوباترا صامويل أمادي
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