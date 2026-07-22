مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: 16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية

كشف مصدر من اتحاد الكرة آخر تطورات اختيار أعضاء رابطة الأندية في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2026/2027.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ : "16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية، بينما اختارت 4 أندية ممثليها"

وأوضح "الأهلي اختار: إبراهيم الكفراوي - الزمالك: خالد رفعت - المصري: محمد شعبان الخولي - طلائع الجيش: اللواء خالد شكري".

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع انتخاب مجلس إدارة رابطة الاندية والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل والموافق 27 يوليو في تمام الخامسة مساء بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

وتُسفر الانتخابات المقرر إقامتها يوم 27 عن مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026/2027.

ويترأس أحمد دياب رابطة الأندية منذ تدشينها عام 2021.

وتتولى رابطة الأندية المصرية إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.