مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: 16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 21:11

كتب : محمد جمال

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف مصدر من اتحاد الكرة آخر تطورات اختيار أعضاء رابطة الأندية في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2026/2027.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ : "16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية، بينما اختارت 4 أندية ممثليها"

أخبار متعلقة:
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري من رابطة المحترفين.. برونو أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي تحديد منافس النني في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. وموعد المباراة

وأوضح "الأهلي اختار: إبراهيم الكفراوي - الزمالك: خالد رفعت - المصري: محمد شعبان الخولي - طلائع الجيش: اللواء خالد شكري".

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع انتخاب مجلس إدارة رابطة الاندية والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل والموافق 27 يوليو في تمام الخامسة مساء بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

وتُسفر الانتخابات المقرر إقامتها يوم 27 عن مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026/2027.

ويترأس أحمد دياب رابطة الأندية منذ تدشينها عام 2021.

وتتولى رابطة الأندية المصرية إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب
نرشح لكم
خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على الموعد المبدئي لقرعة الدوري خبر في الجول - عموتة يستقر على موعد حسم قائمة الأهلي للموسم الجديد يتبقى 5.. فيفا يحذف قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تواصل مع طارق علاء.. والأمر متروك لزد مدرب بنجديدة السابق لـ في الجول: الأهلي تعاقد مع هداف استثنائي خبر في الجول – الزمالك لم يقيد رباعي الشباب في القائمة الأولى.. ويقرر الاستغناء عن ثنائي آخر تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: 16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية 30 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم السنغال وكوريا الجنوبية.. 4 منتخبات تتصارع على رينار 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد صفعه في نهائي كأس العالم.. أيالا يعتذر لداني أولمو ساعة | في المونديال
خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على الموعد المبدئي لقرعة الدوري ساعة | الدوري المصري
3 فقط من إسبانيا.. فيفا يعلن التشكيل المثالي لـ كأس العالم 2026 بتصويت الجماهير ساعة | في المونديال
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق على مواجهة المغرب وديا ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يطلق دورة طوارئ الملاعب للأجهزة الطبية بالأندية ساعة | الكرة المصرية
رومانو: أستون فيلا يحسم صفقة جارناتشو من تشيلسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش