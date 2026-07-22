خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على الموعد المبدئي لقرعة الدوري

استقرت رابطة الأندية على الموعد المبدئي لإقامة قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

ويحمل الزمالك لقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية تستقر على إقامة قرعة مسابقة الدوري للموسم الجديد في الأسبوع الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

ويترأس أحمد دياب رابطة الأندية منذ تدشينها عام 2021.

وتتولى رابطة الأندية المصرية إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.