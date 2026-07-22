3 فقط من إسبانيا.. فيفا يعلن التشكيل المثالي لـ كأس العالم 2026 بتصويت الجماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026 بتصويت المشجعين.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 بعدما حقق الانتصار أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

وشهد التشكيل تواجد ثلاثة لاعبين فقط من منتخب إسبانيا بطل العالم، هم بيدرو بورو، ومارك كوكوريا، ورودري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما فضل المصوتون اختيار فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، في مركز حراسة المرمى، رغم تتويج الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي.

وضم خط الدفاع كلا من بيدرو بورو، وليساندرو مارتينيز، ودايوت أوباميكانو، ومارك كوكوريا، بينما تكون خط الوسط من رودري، ومايكل أوليسي، وجود بيلينجهام.

وفي الهجوم، تواجد الثلاثي ليونيل ميسي، وإيرلينج هالاند، وكيليان مبابي، الذي أنهى البطولة هدافا برصيد 10 أهداف.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر).

الدفاع: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، دايوت أوباميكانو (فرنسا)، مارك كوكوريا (إسبانيا).

الوسط: رودري (إسبانيا)، مايكل أوليسي (فرنسا)، جود بيلينجهام (إنجلترا).

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إيرلينج هالاند (النرويج)، كيليان مبابي (فرنسا).