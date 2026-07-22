اتحاد الكرة يطلق دورة طوارئ الملاعب للأجهزة الطبية بالأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق دورة Sports ER المتخصصة في التعامل مع حالات الطوارئ الطبية وإصابات الملاعب، في إطار خطته لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بكفاءة الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي العاملين بالأندية.

وأوضح الاتحاد أن الدورة ستكون إلزامية للحصول على اعتماد العمل ضمن الأجهزة الطبية للأندية، وذلك ضمن منظومة جديدة لتأهيل واعتماد الكوادر الطبية.

وتهدف الدورة إلى توحيد معايير التعامل مع الحالات الطبية الطارئة داخل الملاعب، وفق أحدث البروتوكولات والممارسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الطبية خلال المباريات والتدريبات.

وتقام الدورة بالتعاون مع Sports ER، المؤسسة الإنجليزية المتخصصة والمعتمدة في التدريب على طوارئ الملاعب والإصابات الرياضية، لتقديم برنامج تدريبي يجمع بين الجانبين النظري والعملي وفق أعلى المعايير المهنية.

وقال محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر: "لدينا خبراء من إنجلترا يقدمون هذه الدورات والاعتمادات للأندية في الدوري الإنجليزي، وكذلك في العديد من دول العالم، وسيتولون تنفيذ البرنامج".

وواصل "هذه أولى الدورات ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تطوير المنظومة الطبية في كرة القدم".

وأردف "سنغطي جميع العاملين في كرة القدم بمختلف الفئات العمرية، ولن يقتصر الأمر على فئة بعينها".

وأضاف "سنبدأ بالمستوى الأول، لأنه يمثل المرحلة الأساسية التي يجب أن يجتازها الجميع".

وأتم "من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى يومي 6 أو 8 أغسطس".

ومن المقرر أن تُعقد الدورات بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 16 أغسطس 2026، على عدة مراحل، بما يضمن استيعاب جميع الفئات المستهدفة ضمن منظومة الاعتماد الجديدة.