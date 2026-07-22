رومانو: أستون فيلا يحسم صفقة جارناتشو من تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن أستون فيلا توصل إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم جارناتشو إلى تشيلسي صيف 2025 قادما من مانشستر يونايتد، وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين الناديين يقضي بانتقال جارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء يصبح إلزاميا عند تحقق شروط محددة.

وأضاف أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان وراء رغبة أستون فيلا في ضم اللاعب، بعدما وضعه على رأس أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار رومانو إلى أنه تم بالفعل تحديد موعد الكشف الطبي، تمهيدا لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عنها خلال الساعات المقبلة.

وخاض جارناتشو مع تشيلسي 43 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.