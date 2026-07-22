خبر في الجول - عموتة يستقر على موعد حسم قائمة الأهلي للموسم الجديد

استقر المغربي حسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي على موعد حسم قائمة الفريق للموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع عموتة لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين عموتة سيحسم قائمة الأهلي للموسم الجديد قبل 24 ساعة من انطلاق معسكر إسبانيا المقرر له يوم 6 أغسطس.

وينطلق معسكر الأهلي تحضيريا للموسم الجديد يوم 6 أغسطس في إسبانيا.

وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين بشكل رسمي خلال هذا الصيف.

وضم الأهلي، ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود، كما تعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي.

وبات الأهلي قريبا من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.