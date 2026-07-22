سيلعب مع ميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع كاسيميرو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر.

كاسيميرو النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ووقع كاسيميرو على عقد حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التجديد ليونيو 2029.

وقال كاسيميرو عبر موقع النادي: "أكثر ما يحزفني وأعتقد أن هذا ينطبق على كل لاعب، هو الفوز والاستمرار في التطور، المشروع الذي يقدمه لي النادي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل التعاقد معي يعنيان الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "أما ممتن للغاية، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل حتى أرد هذه الثقة، ليس فقط خلال 90 دقيقة يوم المباراة، ولكن أيضا في كل يوم هناك داخل التدريبات، كل ما يمكنني قوله هو شكرا لكم وسأقدم كل ما لدي من أجل رد المحبة والثقة التي منحني إياها النادي".

وسيلعب كاسيميرو بجوار ليو ميسي في إنتر ميامي بعد سنوات من التنافس بينهما في الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة.

وكان كاسيميرو قد ارتبط بإمكانية لمّ الشمل مع زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، لكنه أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة مع فرصة اللعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأسدل لاعب الوسط المخضرم الستار على مشواره الذي استمر أربعة أعوام في ملعب أولد ترافورد، حيث خاض 160 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 26 هدفا.