يتبقى 5.. فيفا يحذف قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حذف قضية جديدة من قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك.

عبد الحميد معالي النادي : اتحاد طنجة الزمالك

ورفع فيفا قضية قيمة انتقال عبد المحيد معالي من اتحاد طنجة إلى الأبيض.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

وبرفع قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك، تقلص عدد القضايا المتبقية إلى 5 من ضمنهم قضية إيقاف قيد تأديبي.

كما يتبقى قضيتان يتعلقان برخصة المشاركة في البطولات القارية وهما قضيتي انتقال خوان بيزيرا من أولكسندريا الأوكراني وباقي مستحقات إبراهيما نداي.

وكان الزمالك قد أنهى خلال الأيام الماضي قضيتي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق وفرجاني ساسي لاعب النادي السابق.

ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا والفرنسي بيير باهرلي مساعد يانيك فيريرا السابق وقضية قيمة انتقال محمود بنتايك من سانت إتيان.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.