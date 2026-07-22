يتبقى 5.. فيفا يحذف قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 19:03

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك ضد الجونة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حذف قضية جديدة من قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك.

عبد الحميد معالي

النادي : اتحاد طنجة

الزمالك

ورفع فيفا قضية قيمة انتقال عبد المحيد معالي من اتحاد طنجة إلى الأبيض.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك لم يصله أي عروض من الإفريقي للجزيري.. ولا يمانع رحيل التونسي خبر في الجول – الزمالك لم يقيد رباعي الشباب في القائمة الأولى.. ويقرر الاستغناء عن ثنائي آخر يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة كما كشف في الجول - قناة الزمالك تعلن تعيين فوك رازوفيتش مدربا للفريق

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

وبرفع قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك، تقلص عدد القضايا المتبقية إلى 5 من ضمنهم قضية إيقاف قيد تأديبي.

كما يتبقى قضيتان يتعلقان برخصة المشاركة في البطولات القارية وهما قضيتي انتقال خوان بيزيرا من أولكسندريا الأوكراني وباقي مستحقات إبراهيما نداي.

وكان الزمالك قد أنهى خلال الأيام الماضي قضيتي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق وفرجاني ساسي لاعب النادي السابق.

ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا والفرنسي بيير باهرلي مساعد يانيك فيريرا السابق وقضية قيمة انتقال محمود بنتايك من سانت إتيان.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

عبد الحميد معالي الزمالك اتحاد طنجة فيفا
نرشح لكم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تواصل مع طارق علاء.. والأمر متروك لزد مدرب بنجديدة السابق لـ في الجول: الأهلي تعاقد مع هداف استثنائي خبر في الجول – الزمالك لم يقيد رباعي الشباب في القائمة الأولى.. ويقرر الاستغناء عن ثنائي آخر تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور صفقة الأهلي المنتظرة.. بقرار بديل أمام ثون في تمهيدي أبطال أوروبا "شطب صاحب الواقعة".. وزارة الرياضة تفتح شكوى في استبعاد ناشئ بسبب اسمه الأهلي يمدد فترة راحة اللاعبين الدوليين
أخر الأخبار
سيلعب مع ميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع كاسيميرو 6 دقيقة | أمريكا
يتبقى 5.. فيفا يحذف قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مدرب النصر السعودي السابق الأقرب لتدريب الوداد 34 دقيقة | الوطن العربي
لا جازيتا: يوفنتوس يستفسر عن زيركزي.. ويونايتد يحدد سعره 54 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: فولام يتفاوض لضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تواصل مع طارق علاء.. والأمر متروك لزد ساعة | الدوري المصري
ذا صن: ليفربول يتفوق على أرسنال في سباق صفقة باركولا ساعة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: صراع سعودي على ضم سفيان أمرابط ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش