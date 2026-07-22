مدرب النصر السعودي السابق الأقرب لتدريب الوداد
الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 19:00
كتب : FilGoal
اقترب نادي الوداد المغربي من التعاقد مع الأوروجواياني دانييل كارينيو مدرب النصر السعودي السابق.
وسبق لكارينيو الفوز بلقب الدوري السعودي مع نادي النصر.
وبحسب موقع "لو سيت إنفو سبورت" المغربي، فإن كارينيو بات الاسم الأقرب لتولي تدريب الوداد بداية من الموسم المقبل.
واختتم الوداد منافسات الدوري المغربي الموسم المنصرم في المركز الخامس.
وخاض كارينيو العديد من التجارب بالدوري السعودي، مع أندية النصر والوحدة والشباب والحزم والرياض.
ويسعى الوداد للعودة في الموسم المقبل للمنافسة على لقب الدوري المغربي، والمشاركة في البطولات الإفريقية مجددا.
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