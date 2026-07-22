لا جازيتا: يوفنتوس يستفسر عن زيركزي.. ويونايتد يحدد سعره

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

جوشوا زيركيزي - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

دخل يوفنتوس في مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد لاستكشاف إمكانية التعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوشوا زيركزي

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية استفسر النادي الإيطالي عن موقف اللاعب وإمكانية رحيله، في ظل تعثر مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد يُقدر قيمة زيركزي بما يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، مع انفتاح إدارة النادي على مناقشة صيغة مرنة لإتمام الصفقة، سواء من خلال تقسيط المقابل المالي أو أي هيكل تعاقدي آخر.

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ويعد زيركزي أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة يوفنتوس، في ظل سعي النادي لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة إذا فشل في حسم صفقة كولو مواني.

وخاض زيركزي مع مانشستر يونايتد 75 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

مانشستر يونايتد يوفنتوس جوشوا زيركزي
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