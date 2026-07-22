ذا أثليتك: فولام يتفاوض لضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد

دخل نادي فولام في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن الصفقة المحتملة قد تشهد انتقال صاحب الـ22 عاما إلى الفريق اللندني، ليلحق بمدربه السابق ألفارو أربيلوا، الذي تولى قيادة فولام هذا الشهر بعد رحيله عن ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن أربيلوا، الذي يُعد أحد أبرز الداعمين لمسيرة جارسيا، يشارك بشكل مباشر في المفاوضات لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وسيصبح جارسيا أولى صفقات فولام الصيفية، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل راؤول خيمينيز بانتهاء عقده، إلى جانب معاناة رودريجو مونيز من إصابات عضلية أبعدته عن 20 مباراة في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد سيحتفظ ببعض الحقوق المتعلقة بمستقبل اللاعب ضمن أي اتفاق نهائي، مثل وضع بند يمنحه أفضلية في إعادة شرائه أو التحكم في مستقبله.

وكان ريال مدريد قد اتخذ قرارا منذ عدة أشهر برحيل جارسيا هذا الصيف، لكن وصول جوزيه مورينيو لتدريب الفريق أدى إلى تأجيل الحسم، بعدما رغب المدرب البرتغالي في تقييم اللاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ورغم إعجاب مورينيو بإمكانات المهاجم الإسباني، فإنه لا يستطيع ضمان دور أساسي له في الموسم المقبل، وهو ما جعل القرار النهائي بشأن مستقبله بيد اللاعب.

ويعد جونزالو جارسيا من خريجي أكاديمية ريال مدريد، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في نوفمبر 2023 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وشارك المهاجم الإسباني في 51 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 أهداف.

كما تألق خلال مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، بعدما توج بجائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، لينال بعدها عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2030.

وخلال الموسم الماضي سجل جارسيا 8 أهداف في 39 مباراة، لكنه بدأ أساسيا في 9 مباريات فقط بالدوري الإسباني، في ظل اعتماد الفريق على كيليان مبابي كمهاجم أول.

ويمتلك جارسيا مباراة دولية واحدة بقميص منتخب إسبانيا الأول، بعدما شارك بديلا في مواجهة ودية أمام العراق في يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي المشاركة في كأس العالم 2026.