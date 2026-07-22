مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تواصل مع طارق علاء.. والأمر متروك لزد

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 18:16

كتب : عمرو نبيل

طارق علاء لاعب منتخب مصر

كشف مصدر مقرب من طارق علاء لاعب نادي زد حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب.

طارق علاء

النادي : بيراميدز

زد
الأهلي

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع طارق علاء هذا الصيف.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com:"عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي تواصل مع طارق علاء لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق. اللاعب أبدى ترحيبه وطلب التواصل مع ناد زد".

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وأضاف "طارق علاء يضع المشاركة والحصول على فرصة اللعب ضمن أولوياته في خططه المستقبلية، لرغبته الحفاظ على تواجده في منتخب مصر".

وتواجد طارق علاء ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وقضى طارق علاء النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من بيراميدز إلى زد مع وجود بند بأحقية الشراء.

وفعل نادي زد بند أحقية الشراء ليضم طارق علاء بشكل نهائي.

طارق علاء لعب مع زد 14 مباراة وصنع هدفا، ولفت أنظار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الذي ضمه لقائمة كأس العالم النهائية.

يذكر أن الأهلي يضم بين صفوفه محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر، كما لديه في المركز ذاته أحمد عيد وعمر كمال عبد الواحد.

وتعاقد الأهلي مع 3 صفقات حتى الآن بعدما ضم ثنائي إنبي، علي محمود وأقطاي عبد الله، والمغربي سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي.

الأهلي زد طارق علاء
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