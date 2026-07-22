تقرير: 4 لاعبين في برشلونة يرفضون صفقة ألفاريز

كشفت تقارير إسبانية عن رفض 4 لاعبين ضمن صفوف برشلونة لصفقة ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وارتبط ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "El Nacional" الإسبانية، فإن صفقة انتقال جوليان ألفاريز إلى برشلونة لا تحظى بإجماع داخل النادي، في ظل وجود معارضة من بعض لاعبي الفريق، إلى جانب تحفظات داخل الإدارة الرياضية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن 4 لاعبين في برشلونة لا يرحبون بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، وهم فيران توريس، وجافي، وبيدري، ورافينيا.

وبحسب التقرير يرى فيران توريس أنه قادر على حجز مكان أساسي في الفريق، ويشعر بأن وصول ألفاريز سيهدد فرصه، فيما يقف جافي وبيدري إلى جانبه بحكم العلاقة القوية التي تجمعهما به.

أما رافينيا، فيعتقد أن برشلونة لا يحتاج إلى إنفاق نحو 150 مليون يورو للتعاقد مع ألفاريز، خاصة بعد تدعيم الفريق بصفقتي أنتوني جوردون وكريم أديمي.

المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك يتحفظان على قيمة الصفقة، ويفضلان التعاقد مع لاعب أقل تكلفة، في حين لا يزال رئيس النادي جوان لابورتا يعتبر جوليان ألفاريز الهدف الأول لتدعيم هجوم برشلونة.

ما جاء به تقرير الصحيفة يتنافى مع ما ذكرته صحيفة سبورت بشأن رغبة هانز فليك، وديكو في التعاقد مع جوليان ألفاريز.

في المقابل، يتمسك برشلونة بخطته، حيث يوجد اتفاق كامل بين ديكو وهانز فليك على أن ألفاريز هو الخيار الأول لتدعيم مركز المهاجم، بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة "سبورت" يرى فليك أن اللاعب يناسب أسلوب الفريق، ويمكنه قيادة الهجوم في السنوات المقبلة بجوار لامين يامال. (طالع التفاصيل)

وكان ألفاريز قد صرح خلال البطولة برغبته في الرحيل "لتحقيق حلمه"، وهو ما اعتبره برشلونة خطوة مهمة في المفاوضات.

ويأمل النادي الكتالوني أن يكرر اللاعب موقفه بعد نهاية كأس العالم، ما قد يزيد الضغط على أتلتيكو للدخول في مفاوضات.

ورغم ذلك، لا ينوي برشلونة القيام بمخاطرة مالية كبيرة، حيث يدرك صعوبة الصفقة، لكنه يراهن على رغبة اللاعب لحسمها.

ويترقب النادي تطورات موقف ألفاريز بعد البطولة، باعتبارها العامل الحاسم في إتمام الصفقة أو إغلاق الملف.