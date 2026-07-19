تقرير: برشلونة يتمسك بخطته لضم ألفاريز.. ويعتبر تصريحات أتلتيكو استراتيجية

يواصل برشلونة تمسكه بخطته الهادئة للتعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، رغم التصريحات الحاسمة من إدارة النادي المدريدي بشأن مستقبله.

وكشفت صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة ترى أن تصريحات ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي تأتي في إطار رفع قيمة اللاعب وحمايته، خاصة مع تألقه في كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

وكان جيل مارين قد قال: "أتلتيكو هو المكان المثالي لألفاريز، ولن نقبل 100 أو 150 أو حتى 200 مليون يورو للتخلي عنه".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولو برشلونة يعتقدون أن توقيت التصريحات لم يكن عشوائيا، بل يهدف لتأكيد تمسك أتلتيكو باللاعب أمام العروض المحتملة.

في المقابل، يتمسك برشلونة بخطته، حيث يوجد اتفاق كامل بين ديكو وهانز فليك على أن ألفاريز هو الخيار الأول لتدعيم مركز المهاجم، بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويرى فليك أن اللاعب يناسب أسلوب الفريق، ويمكنه قيادة الهجوم في السنوات المقبلة بجوار لامين يامال.

من جانبه، أوضح خوان لابورتا أن عرض برشلونة لضم اللاعب لن يظل مفتوحا إلى الأبد، مع إمكانية تقديم عرض جديد بشروط أفضل في الوقت المناسب.

وكان ألفاريز قد صرح خلال البطولة برغبته في الرحيل "لتحقيق حلمه"، وهو ما اعتبره برشلونة خطوة مهمة في المفاوضات.

ويأمل النادي الكتالوني أن يكرر اللاعب موقفه بعد نهاية كأس العالم، ما قد يزيد الضغط على أتلتيكو للدخول في مفاوضات.

ورغم ذلك، لا ينوي برشلونة القيام بمخاطرة مالية كبيرة، حيث يدرك صعوبة الصفقة، لكنه يراهن على رغبة اللاعب لحسمها.

ويترقب النادي تطورات موقف ألفاريز بعد البطولة، باعتبارها العامل الحاسم في إتمام الصفقة أو إغلاق الملف.