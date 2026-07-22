كأس العالم - عدد جماهير نسخة 2026 يقترب من 7 ملايين

وصل عدد الجماهير التي حضرت مباريات نسخة 2026 من كأس العالم لرقم غير مسبوق.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور قرابة 7 ملايين مشجع لمباريات البطولة.

وبعد مرور 100 مباراة من أصل 104 أوضح فيفا أن عدد جماهير هذه النسخة تجاوز إجمالي الحضور في النسختين السابقتين مجتمعتين.

يذكر أن عدد مباريات هذه النسخة ارتفع إلى 104 مباريات، بدلا من 64 مباراة في النسخ الأخيرة.

وكشف فيفا أن عدد الحضور الجماهيري بلغ 6810966 بالتحديد.

وانتهت بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم الأحد الماضي.

وذهب اللقب إلى منتخب إسبانيا الذي فاز على الأرجنين في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.