عيسى ديوب ينضم إلى إبسويتش
الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 15:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي إبسويتش تاون يوم الأربعاء ضم المدافع المغربي عيسى ديوب قادما من فولام.
عيسى ديوب
النادي : فولام
وخضع الدولي المغربي للكشف الطبي يوم الاثنين قبل أن يوقع على عقود انتقاله.
ووقع عيسى ديوب - 29 عاما - عقدًا لمدة 4 سنوات مع إبسويتش.
ووافق فولام على رحيل اللاعب بسبب تبقى عام واحد فقط في عقده، خوفا من رحيله مجانا الموسم المقبل.
ولم يعلن إبسويتش قيمة الصفقة، لكن تقارير تحدثت عن دفع 10 ملايين يورو مقابل الصفقة.
ولعب عيسى ديوب 96 مباراة بقميص فولام الذي انضم إليه في صيف 2022.
وتألق ديوب مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026.
وعاد إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم قضاه في دوري القسم الثاني.
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