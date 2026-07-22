عيسى ديوب ينضم إلى إبسويتش

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 15:30

كتب : FilGoal

عيسى ديوب - جائزة رجل المباراة

أعلن نادي إبسويتش تاون يوم الأربعاء ضم المدافع المغربي عيسى ديوب قادما من فولام.

وخضع الدولي المغربي للكشف الطبي يوم الاثنين قبل أن يوقع على عقود انتقاله.

ووقع عيسى ديوب - 29 عاما - عقدًا لمدة 4 سنوات مع إبسويتش.

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ووافق فولام على رحيل اللاعب بسبب تبقى عام واحد فقط في عقده، خوفا من رحيله مجانا الموسم المقبل.

ولم يعلن إبسويتش قيمة الصفقة، لكن تقارير تحدثت عن دفع 10 ملايين يورو مقابل الصفقة.

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ولعب عيسى ديوب 96 مباراة بقميص فولام الذي انضم إليه في صيف 2022.

وتألق ديوب مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم قضاه في دوري القسم الثاني.

فولام عيسى ديوب إبسويتش تاون
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