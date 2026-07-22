الاتحاد الإنجليزي يوجه 3 اتهامات لمدرب ساوثامبتون بسبب التجسس

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات رسمية إلى توندا إيكرت، المدير الفني لساوثامبتون، بسبب دوره المزعوم في قضية التجسس على مدلزبره والتي أدت في وقت سابق إلى معاقبة النادي واستبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي (EFL) قد قررت في مايو الماضي استبعاد ساوثامبتون من منافسات الملحق المؤهل للبريميرليج، إلى جانب خصم 4 نقاط من رصيده في موسم 2026-2027، بعدما اعترف النادي بارتكاب "عدة مخالفات" تتعلق بتصوير تدريبات المنافسين دون تصريح، من بينها مران ميدلسبره قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي الملحق.

ورغم فوز ساوثامبتون على ميدلسبره في الملعب، فإن الرابطة قررت إعادة الأخير إلى النهائي بدلا من ساوثامبتون، ليواجه هال سيتي، كما رفضت لجنة التحكيم التابعة للرابطة الاستئناف الذي تقدم به ساوثامبتون، وأيدت جميع العقوبات الصادرة بحقه.

وخلال تحقيقات رابطة الدوري، اقتصرت صلاحياتها على معاقبة الأندية فقط، دون إمكانية توجيه اتهامات للأفراد، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لانتظار انتهاء إجراءات الرابطة قبل فتح تحقيق مستقل بحق المدير الفني.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي توجيه 3 اتهامات إلى توندا إيكرت بمخالفة المادة E3.1 من لوائح الاتحاد، وذلك عن الفترة بين ديسمبر 2025 ومايو 2026، بسبب قيامه بـ"توجيه و/أو مراقبة" تدريبات أندية أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلسبره.

وتنص المادة E3.1 على أن أي مشارك في اللعبة يجب أن يتصرف دائما بما يخدم مصلحة كرة القدم، وألا يقوم بأي سلوك غير لائق أو من شأنه الإساءة إلى سمعة اللعبة أو جلبها إلى دائرة التشويه.

من جانبه، أصدر ساوثامبتون بيانا أكد فيه دعمه الكامل لمدربه توندا إيكرت، مشددا على أنه سيواصل التعاون بشكل كامل وشفاف مع الاتحاد الإنجليزي خلال سير التحقيقات.