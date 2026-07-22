أس: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في تمديد عقد دي لا فوينتي

يرغب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تمديد عقد لويس دي لا فوينتي مدرب اللاروخا حتى عام 2030، حسب جريدة أس.

وقاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026 يوم الأحد، ليواصل نجاحاته مع الإسبان.

وينتهي عقد دي لا فوينتي مع منتخب إسبانيا في صيف 2028.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يريد الانتظار ويرغب في تمديد عقد المدرب من الآن.

وكان دي لا فوينتي قد فاز بلقب يورو 2024 مع اللاروخا.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.