ليكيب: بيريز معجب بفكرة ضم فيران توريس لـ ريال مدريد

يدرس ريال مدريد إمكانية التعاقد مع فيران توريس مهاجم برشلونة، في صفقة قد تصبح الأولى بين الغريمين التقليديين منذ انتقال خافيير سافيولا إلى النادي الملكي عام 2007.

ويعيش توريس أفضل فتراته بعدما سجل هدف فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، قبل أن يعود إلى برشلونة وسط تساؤلات بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز معجب بإمكانات اللاعب، ويرى فيه خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الأمامي، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وكان توريس قد تدرج في صفوف فالنسيا قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي بطلب من بيب جوارديولا، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي بشكل دائم بسبب قوة المنافسة.

وانتقل بعدها إلى برشلونة، حيث عانى من تذبذب في المستوى خلال بداياته، قبل أن يقدم موسمين مميزين، خاصة في الموسم الماضي، بعدما تولى قيادة هجوم الفريق عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ليسجل 16 هدفًا في الدوري الإسباني ويساهم في تتويج فريقه باللقب.

ورغم ذلك، لا يزال مستقبل اللاعب محل نقاش داخل برشلونة، إذ يتبقى في عقده عام واحد فقط، بينما توجد شكوك داخل النادي بشأن اعتباره الخليفة طويل الأمد لليفاندوفسكي.

ويفكر برشلونة في الاستفادة من بيع توريس للمساعدة في تمويل صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويظل باريس سان جيرمان المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن وضعه التعاقدي يجعل تكلفة الصفقة مناسبة للنادي الفرنسي.

لكن دخول ريال مدريد على خط المفاوضات قد يشعل واحدة من أكثر الصفقات إثارة في تاريخ الكرة الإسبانية، إذ لم ينتقل أي لاعب مباشرة بين برشلونة وريال مدريد منذ انتقال سافيولا إلى سانتياجو برنابيو في صيف 2007.

وأشار التقرير إلى أن توريس سبق له اللعب تحت قيادة جوارديولا في مانشستر سيتي إلى جانب عدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين، كما أن مرونته خططية وقدرته على شغل جميع مراكز الهجوم تجعله خيارًا مناسبًا لمشروع المدرب جوزيه مورينيو.

ورغم ذلك، يبقى انتقال توريس إلى ريال مدريد معقدًا، في ظل اعتبار باريس سان جيرمان الوجهة الأكثر واقعية للاعب، إلا أن مجرد اهتمام فلورنتينو بيريز بضم لاعب من برشلونة يعكس طموحات الإدارة الجديدة للنادي الملكي بعد إعادة انتخابه رئيسًا للنادي.