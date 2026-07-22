النصر يحسم صفقة لاعب مايوركا

أكد نادي ريال مايوركا حسم صفقة انتقال لاعبه البرتغالي سامو كوستا إلى النصر، وفقًا لما كشف عنه هيكتور مارتن، المسؤول الإعلامي في النادي الإسباني.

وقال مارتن في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "الصفقة حُسمت بين مايوركا والنصر".

وأضاف "لقد تمَ التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما بشأن انتقال سامو كوستا بعد تفوق النادي السعودي على عرض لايبزيج الألماني وعروض أوروبية أخرى".

واقترب النصر من التعاقد مع كوستا في ظل منافسة من نادي الدرعية، الذي حاول ضم اللاعب بناءً على رغبة مدربه البرتغالي برونو لاج.

ويبلغ كوستا 25 عامًا، وانضمَّ إلى ريال مايوركا صيف 2023 قادمًا من ألميريا.

وخاض سامو 33 مباراةً في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.

بدأ 31 منها أساسيًّا، وسجل سبعة أهداف، وصنع هدفين.