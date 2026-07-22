إيراولا يتمسك بـ ماك أليستر وأليسون في ليفربول

أكد أندوني إيراولا المدير الفني لـ ليفربول، تمسكه باستمرار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر مع الفريق، في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط ماك أليستر بإمكانية الرحيل عن ليفربول قبل إغلاق سوق الانتقالات في مطلع سبتمبر.

وبحسب الصحفي ميجيل سيرانو، فقد تم عرض ماك أليستر على ريال مدريد، في ظل رغبة اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، في خوض تحدٍ جديد في العاصمة الإسبانية.

لكن إيراولا شدد على رغبته في الحفاظ على نجوم الفريق قبل انطلاق موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول.

وقال إيراولا في مؤتمر صحفي بمدينة شيكاغو، بمناسبة انطلاق جولة ليفربول التحضيرية في الولايات المتحدة: "أعتقد أن أليكسيس كان أحد أفضل اللاعبين في النادي خلال السنوات الماضية، كما قدم كأس عالم رائعًا، ولذلك فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بأفضل لاعبينا."

وأضاف: "هذا يحدث دائمًا في سوق الانتقالات، لكنني أريد الاحتفاظ بلاعبيَّ المميزين. أتطلع أكثر إلى التعاقد مع لاعبين جدد بدلًا من خسارة العناصر الموجودة لدينا."

ويدخل ماك أليستر العامين الأخيرين من عقده مع ليفربول، في وقت لم تبدأ فيه المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد التعاقد.

كما أكد إيراولا تمسكه أيضًا بالحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس.

وقال: "أنا سعيد جدًا بالوضع الحالي في مركز حراسة المرمى."

وتابع: "أليسون من اللاعبين أصحاب الخبرات داخل غرفة الملابس، خاصة بعد رحيل بعض العناصر القيادية. أعتقد أنه سيساعدنا كثيرًا في عملية تأقلم الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب."

وأتم: "نحتاج إلى عناصر مرجعية مثل فيرجيل فان دايك، وأليسون، وجو جوميز، فهم لاعبون قضوا سنوات طويلة داخل النادي."

ويستهل ليفربول مشاركته في بطولة الدوري الصيفي بمواجهة سندرلاند يوم السبت، قبل أن يلتقي ريكسهام في نيويورك يوم 30 يوليو، ثم ليدز يونايتد في شيكاغو يوم 2 أغسطس.