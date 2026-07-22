اعتزال أوتشوا

أعلن جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة.

جييرمو أوتشوا النادي : أبويل المكسيك

وأنهى أوتشوا مسيرته الكروية وهو يبلغ من العمر 41 عاما، بعدما شارك في كأس العالم مع المكسيك.

ولعب أوتشوا مع منتخب المكسيك 154 مباراة دولية، بعدما بدأ مسيرته بقميص منتخب بلاده في عام 2005 واستمر حتى 2026 لأكثر من 21 عاما.

وشارك أوتشوا مع المكسيك في 6 بطولات كأس عالم بداية من 2006 وحتى 2026.

وجاءت رسالة أوتشوا بعد اعتزاله: "لم أتخيل يومًا إلى أي مدى يمكن أن يأخذني حلم. اليوم لا أستطيع إلا أن أنظر إلى الوراء بكل فخر وأقول شكرا".

"شكرًا لعائلتي. شكرًا لزملائي في الفريق. شكرًا لكل مشجع كان حاضرًا في كل محطة من هذه الرحلة".

"أغادر وأنا أحمل محبة الملايين، وراحة الضمير لأنني قدمت كل ما لدي من أجل المكسيك".

"ما عشناه معًا لن يستطيع أحد أن ينتزعه منا، من أعماق قلبي... شكرًا لكم على كل شيء".

وأصبح أوتشوا أكبر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متفوقا على رافائيل ماركيز بعمر 39 عاما و139 يوما.

كما تواجد في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم عمرا والتي يتصدرها عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوما.