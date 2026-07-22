اعتزال أوتشوا

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

جييرمو أوتشوا - المكسيك

أعلن جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة.

وأنهى أوتشوا مسيرته الكروية وهو يبلغ من العمر 41 عاما، بعدما شارك في كأس العالم مع المكسيك.

ولعب أوتشوا مع منتخب المكسيك 154 مباراة دولية، بعدما بدأ مسيرته بقميص منتخب بلاده في عام 2005 واستمر حتى 2026 لأكثر من 21 عاما.

أخبار متعلقة:
تشيلسي يعلن ضم روجرز رومانو: مودريتش يتفق مع ميلان على توقيع عقد جديد

وشارك أوتشوا مع المكسيك في 6 بطولات كأس عالم بداية من 2006 وحتى 2026.

وجاءت رسالة أوتشوا بعد اعتزاله: "لم أتخيل يومًا إلى أي مدى يمكن أن يأخذني حلم. اليوم لا أستطيع إلا أن أنظر إلى الوراء بكل فخر وأقول شكرا".

"شكرًا لعائلتي. شكرًا لزملائي في الفريق. شكرًا لكل مشجع كان حاضرًا في كل محطة من هذه الرحلة".

"أغادر وأنا أحمل محبة الملايين، وراحة الضمير لأنني قدمت كل ما لدي من أجل المكسيك".

"ما عشناه معًا لن يستطيع أحد أن ينتزعه منا، من أعماق قلبي... شكرًا لكم على كل شيء".

وأصبح أوتشوا أكبر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متفوقا على رافائيل ماركيز بعمر 39 عاما و139 يوما.

كما تواجد في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم عمرا والتي يتصدرها عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوما.

جييرمو أوتشوا كأس العالم المكسيك
نرشح لكم
"يصعب وصف الألم بالكلمات".. مارتينيز يلمح إلى الاعتزال الدولي كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة فوكس سبورت: فيفا يحقق مع ثنائي الأرجنتين بسبب الاعتداء على لاعبي إسبانيا كأس العالم - "الألم كبير جدا".. رسالة من ميسي بعد خسارة الأرجنتين للنهائي رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: كأس العالم المقبل سيكون من 64 منتخبا كأس العالم - نيكو باز: أعد الجماهير بإعادة اللقب إلى الأرجنتين كأس العالم - تقرير: إيقاف طويل منتظر لـ باريديس ومولينا بعد مشادة ما بعد النهائي كأس العالم - رئيس الأرجنتين يترك حرية الاختيار للاعبين بشأن الاحتفال بما حققوه
أخر الأخبار
النصر يحسم صفقة لاعب مايوركا 5 دقيقة | ميركاتو
إيراولا يتمسك بـ ماك أليستر وأليسون في ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اعتزال أوتشوا 38 دقيقة | أمريكا
تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا 10 ساعة | الدوري المصري
تشيلسي يعلن ضم روجرز 11 ساعة | ميركاتو
"يصعب وصف الألم بالكلمات".. مارتينيز يلمح إلى الاعتزال الدولي 11 ساعة | أمريكا
رومانو: مودريتش يتفق مع ميلان على توقيع عقد جديد 11 ساعة | ميركاتو
أمام أعين بقرار.. دينامو زغرب يفرض التعادل على ثون بتمهيدي دوري الأبطال 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال