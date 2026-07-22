تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - رضا سليم

دخل نادي المغرب الفاسي في سباق التعاقد مع رضا سليم لاعب النادي الأهلي.

وقضى رضا سليم الموسم المنصرم معارا من الأهلي إلى الجيش الملكي.

وبحسب موقع برلمان سبور المغربي، فإن المغرب الفاسي طلب من الأهلي التعاقد مع رضا سليم خلال المفاوضات بشأن سفيان بنجديدة.

أخبار متعلقة:
صفقة الأهلي المنتظرة.. بقرار بديل أمام ثون في تمهيدي أبطال أوروبا خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور تقرير يكشف حقيقة انتقال النصيري للمغرب الفاسي لتعويض صفقة الأهلي الأهلي يمدد فترة راحة اللاعبين الدوليين

وأوضح التقرير أن الأهلي طلب إقناع اللاعب أولا كشرط أساسي لفتح باب المفاوضات الرسمية بين الناديين حول التفاصيل المالية.

وتعاقد الأهلي مع سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي ليصبح ثالث صفقاته خلال هذا الصيف بعد علي محمود وأقطاي عبد الله ثنائي إنبي.

وكان الموقع ذاته قد أوضح في وقت سابق أن إدارة الأهلي رفضت عرضا من الجيش الملكي المغربي بقيمة 400 ألف دولار للتعاقد مع رضا سليم بشكل نهائي.

وكشف التقرير أن رضا سليم يرغب بقوة في العودة إلى صفوف الجيش الملكي ويحاول إقناع إدارة الأهلي لتقديم مرونة أكبر في المفاوضات المقبلة.

وخاض رضا سليم 38 مباراة مع الجيش الملكي الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم سليم في 11 هدفا إذ سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وحقق الجيش الملكي وصافة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023 وعاد إلى الجيش الملكي بعد موسمين فقط لكن على سبيل الإعارة.

وساهم رضا سليم في 8 أهداف بقميص الأهلي في 44 مباراة خاضهم مع الفريق.

الأهلي المغرب الفاسي رضا سليم
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور صفقة الأهلي المنتظرة.. بقرار بديل أمام ثون في تمهيدي أبطال أوروبا "شطب صاحب الواقعة".. وزارة الرياضة تفتح شكوى في استبعاد ناشئ بسبب اسمه الأهلي يمدد فترة راحة اللاعبين الدوليين تقرير: الهداف التاريخي لصنداونز معروض على بيراميدز لتعويض ماييلي تقرير مغربي: عرض البنك الأهلي يؤجل انتقال خفيفي للجيش الملكي المغرب الفاسي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة اتحاد الكرة يعلن أسماء المرشحين لعضوية رابطة الأندية
أخر الأخبار
تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا 48 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يعلن ضم روجرز ساعة | ميركاتو
"يصعب وصف الألم بالكلمات".. مارتينيز يلمح إلى الاعتزال الدولي ساعة | أمريكا
رومانو: مودريتش يتفق مع ميلان على توقيع عقد جديد ساعة | ميركاتو
أمام أعين بقرار.. دينامو زغرب يفرض التعادل على ثون بتمهيدي دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فان بوميل يقترب من تدريب بلجيكا.. والإعلان هذا الأسبوع ساعة | في المونديال
تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن ساعة | في المونديال
أستون فيلا يواصل رفض مهاجمي تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 3 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات