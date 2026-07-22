تقرير: المغرب الفاسي يطلب رضا سليم.. والأهلي يضع شرطا

دخل نادي المغرب الفاسي في سباق التعاقد مع رضا سليم لاعب النادي الأهلي.

وقضى رضا سليم الموسم المنصرم معارا من الأهلي إلى الجيش الملكي.

وبحسب موقع برلمان سبور المغربي، فإن المغرب الفاسي طلب من الأهلي التعاقد مع رضا سليم خلال المفاوضات بشأن سفيان بنجديدة.

وأوضح التقرير أن الأهلي طلب إقناع اللاعب أولا كشرط أساسي لفتح باب المفاوضات الرسمية بين الناديين حول التفاصيل المالية.

وتعاقد الأهلي مع سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي ليصبح ثالث صفقاته خلال هذا الصيف بعد علي محمود وأقطاي عبد الله ثنائي إنبي.

وكان الموقع ذاته قد أوضح في وقت سابق أن إدارة الأهلي رفضت عرضا من الجيش الملكي المغربي بقيمة 400 ألف دولار للتعاقد مع رضا سليم بشكل نهائي.

وكشف التقرير أن رضا سليم يرغب بقوة في العودة إلى صفوف الجيش الملكي ويحاول إقناع إدارة الأهلي لتقديم مرونة أكبر في المفاوضات المقبلة.

وخاض رضا سليم 38 مباراة مع الجيش الملكي الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم سليم في 11 هدفا إذ سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وحقق الجيش الملكي وصافة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023 وعاد إلى الجيش الملكي بعد موسمين فقط لكن على سبيل الإعارة.

وساهم رضا سليم في 8 أهداف بقميص الأهلي في 44 مباراة خاضهم مع الفريق.