تشيلسي يعلن ضم روجرز

أعلن نادي تشيلسي رسميا ضم مورجان روجرز لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي أستون فيلا.

مورجان روجرز النادي : تشيلسي تشيلسي

وكشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن انضمام روجرز بعقد يمتد حتى 2033.

وقال روجرز بعد انضمامه إلى تشيلسي: "أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي تشيلسي هو أكبر ناد في لندن، وهو ناد لطالما أعجبت به منذ أن كنت طفلاً."

وأكمل صاحب الـ 23 عاما "أنا متحمس للغاية للمشروع مع المدرب الجديد، واللاعبين الذين لدينا، والوجهة التي يتجه إليها النادي، لهذا السبب أنا هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل."

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" في وقت سابق عن إبرام تشيلسي صفقة قياسية بضم روجرز مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

وخاض روجرز 85 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة أستون فيلا، سجل خلالهم 40 هدفا.

وساهم روجرز في تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وكذلك ساهم روجرز في تأهل أستون فيلا إلى دوري الأبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وشارك روجرز مؤخرًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وساهم في فوز الفريق بالمركز الثالث.

ولعب روجرز 22 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، منذ انضمامه لأول مرة في نوفمبر 2024.