"يصعب وصف الألم بالكلمات".. مارتينيز يلمح إلى الاعتزال الدولي

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 23:59

كتب : Filgoal Team

إيميليانو مارتينيز

ألمح إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين، إلى الاعتزال الدولي وعدم استكمال مسيرته مع التانجو.

وقاد مارتينيز منتخب الأرجنتين إلى الوصول للنهائي الثاني على التوالي قبل الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وكتب الحارس الأرجنتيني عبر حسابه على إنستجرام: "حلمت بالفوز بها مجدداً؛ حلمت بإعادتها إلى الأرجنتين وصناعة التاريخ مرة أخرى."

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وأضاف "بصراحة، يصعب وصف الألم بالكلمات؛ عليّ الآن التفكير ملياً في أمور كثيرة، ومعرفة كيفية المضي قدماً، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان قد حان الوقت للتنحي."

وأتم "أعتذر بشدة؛ لقد بذلت قصارى جهدي حقاً لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق."

مارتينيز صاحب الـ33 عاما، خاض 67 مباراة دولية بقميص الأرجنتين.

وتوج خلال مسيرته ببطولات كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا مرتين 2021، و2024، وكأس الأبطال كونميبول-يويفا المعروفة بـ "فيناليسيما" عام 2022.

وعلى مستوى الأندية توج ببطولة الدوري الأوروبي مع أستون فيلا، و3 بطولات لكأس إنجلترا مع أرسنال، ومثلهم لدرع المجتمع.

كما فاز بجائزة أفضل حارس في العالم.

إيميليانو مارتينيز الأرجنتين
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