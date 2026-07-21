رومانو: مودريتش يتفق مع ميلان على توقيع عقد جديد

توصل الكرواتي لوكا مودريتش لاتفاق مع مسؤولي ميلان الإيطالي لتمديد تعاقده مع الفريق.

لوكا مودريتش النادي : ميلان ميلان

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، إلى أن مودريتش وافق شفهيا على توقيع عقد جديد مع ميلان.

وقرر مودريتش عدم الاعتزال والاستمرار في الملاعب.

وأوضح الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن مودريتش حصل على الضوء الأخضر للبقاء مع النادي الإيطالي.

كما أوضح رومانو أن مودريتش سيوقع عقدا قصير الأجل قريبا.

واختتم بأن مودريش اتفق مع روبن أموريم المدير الفني الجديد لميلان، على استمراره مع الفريق.

وكانت صحيفة توتو ميركاتو كشفت بأن الراتب سيظل كما هو في الموسم الماضي، بنحو 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

وقال أموريم: "هو لاعب مهم بالنسبة لنا، خاصة في بداية الموسم من أجل التحكم في الاستحواذ".

وأضاف "لن يشارك في كل المباريات، لكننا نريد الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل".

وفيما يخص مستقبله الدولي، لا يزال موقف مودريتش مع منتخب كرواتيا غير محسوم.

وكان مودريتش قد شارك مع كرواتيا في كأس العالم 2026.

وخرجت كرواتيا من دور الـ 32 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وانضم مودريتش لميلان في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك مودريتش في 37 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.