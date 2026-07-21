أمام أعين بقرار.. دينامو زغرب يفرض التعادل على ثون بتمهيدي دوري الأبطال

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

دينامو زغرب ضد ثون - دوري أبطال أوروبا

فرض دينامو زغرب الكرواتي نتيجة التعادل على مضيفه ثون السويسري بهدف لكل فريق.

وتعادل دينامو زغرب أمام ثون 1-1 ضمن ذهاب الدوري التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد الجزائري منصف بقرار على مقاعد بدلاء دينامو زغرب ولم يشارك طوال المباراة.

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ويلعب دينامو زغرب أمام فريق ثون السويسري ذهابا وإيابا يومي 21 و28 يوليو الجاري.

وبات بقرار قريبا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي ليصبح الصفقة الرابعة هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يوقع بقرار على عقوده انتقاله إلى الأهلي عقب هذه المباراة.

وذلك بعدما توصل نادي دينامو زغرب لاتفاق مع النادي الأهلي قبل أيام بشأن تأجيل انتقال منصف بقرار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري سينضم للأهلي في القاهرة، قبل السفر مع الفريق إلى معسكر إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي الأسبوع الماضي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

الأهلي دينامو زغرب منصف بقرار
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