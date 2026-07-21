سكاي: فان بوميل يقترب من تدريب بلجيكا.. والإعلان هذا الأسبوع

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

مارك فان بوميل

اقترب الهولندي مارك فان بوميل، من تولي تدريب منتخب بلجيكا، خلفا لـ رودي جارسيا.

وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، يوم الإثنين، عدم تمديد تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا مدرب الشياطين الحمر.

وودع منتخب بلجيكا كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

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وكشفت سكاي سبورتس، عن توصل الاتحاد البلجيكي لاتفاق مع فان بوميل لتدريب المنتخب حتى يورو 2028.

وذكرت أن الإعلان الرسمي عن تولي فان بوميل، سيكون في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واعتزل فان بوميل عام 2013، ليتجه للتدريب.

وقام النجم الهولندي السابٌ، فرق أيندهون، وفولفسبورج، ورويال أنتويرب.

ونجح في قيادة رويال أنتويرب في التتويج بالثنائية المحلية موسم 2022 - 2023.

وكان البرتغالي سيرجيو كونسيساو أحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قبل أن تتغير الوجهة إلى فان بوميل.

وتولى رودي جارسيا منصب المدير الفني للمنتخب البلجيكي في 1 فبراير 2025، خلفًا لدومينيكو تيديسكو.

وتحت قيادته الفنية، ضمن منتخب بلجيكا البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، كما تأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي المونديال، ودّع المنتخب البلجيكي البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام إسبانيا، التي تُوجت لاحقًا بلقب كأس العالم.

وقال رودي جارسيا: "بعد مناقشات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قررنا عدم تمديد الرحلة المميزة التي جمعتنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وتابع "أغادر بلجيكا وهي في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. أشكر مجموعتي الرائعة من اللاعبين، والمدير الرياضي فينسنت مانارت، والجماهير التي ساندتنا طوال مشوارنا في كأس العالم".

وأتم "أتمنى لبلجيكا كل النجاح في مواصلة عملية تجديد الأجيال التي كنت فخورًا بالمساهمة في إطلاقها".

وتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر ونيوزيلندا وإيران.

واحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر.

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