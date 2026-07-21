تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

كشف الصحفي التركي إكرام كنور، عن اهتمام من 3 أندية أوروبية بضم الجناح المصري هيثم حسن.

وتألق هيثم حسن خلال كأس العالم في مباراتي أستراليا والأرجنتين، ليلفت أنظار الأندية الأوروبية.

وأوضح كنور عبر حسابه على تويتر: "أندية طرابوزن سبور التركي، وسيلتك الأسكتلندي، ومارسيليا الفرنسي يتنافسون على ضم هيثم حسن."

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وكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن "تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم المصري مع ريال أوفييدو 10 ملايين جنيه إسترليني ."

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

وكشفت تقارير إسبانية سابقا عن رفض ريال أوفييدو التفريط في هيثم دون الحصول على الشرط الجزائي بالكامل والبالغ 12 مليون يورو، خاصة وأن فياريال فريقه السابق سيحصل على 40% من قيمة انتقاله لأي فريق.

وشارك هيثم حسن مع أوفييدو في الصعود للدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي، بينما هبط الفريق من جديد للدرجة الثانية بالموسم الماضي.

وشارك هيثم في 38 مباراة خلال الموسم الماضي برفقة أوفييدو وتمكن من صنع ثلاثة أهداف ولم يسجل.

مارسيليا طرابزون سبور سيلتك هيثم حسن
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